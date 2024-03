I Municipi per Roma, la città che cambia! Dialogo tra istituzioni e cittadini

Il Palazzo dell'Informazione Adnkronos è stato scenario di un incontro dal valore significativo: "I Municipi per Roma, la città che cambia!" è il ciclo di incontri promosso dal Partito Democratico di Roma, volto a offrire risposte concrete e favorire il dialogo tra amministrazioni territoriali e cittadini. L'attenzione si è concentrata sul I Municipio, distretto particolare che affronta sfide complesse. Con il patrimonio artistico più vasto del mondo, Roma si pone l'obiettivo ambizioso di trasformarsi in una metropoli internazionale orientata al futuro. Progetti già realizzati e opere in cantiere delineano un percorso di crescita, mentre l'impegno delle amministrazioni municipali e di Roma Capitale mira a migliorare la qualità dei servizi per elevare il tenore di vita dei residenti.