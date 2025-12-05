Il Calendario di Frate Indovino per i suoi 80 anni va in tv

Il Calendario di Frate Indovino torna in tv con una clip firmata dal regista di cinema e fiction Giacomo Campiotti. Un racconto emozionante e poetico, capace di trasmetterne l’anima, i cui protagonisti sono alcuni dei volti più amati del cinema e della fiction italiana: Valeria Fabrizi, Ugo Piva, Valentina Ruggeri, insieme ai frati cappuccini Carlo Maria Chistolini, Carmine Ranieri e Gabriele Pisano.

Lo spot è stato presentato oggi 5 dicembre in anteprima nazionale a Roma, alla fiera Più Libri Più Liberi, alla presenza del regista Giacomo Campiotti, degli attori Valeria Fabrizi, Valentina Ruggeri e Ugo Piva, dei frati della redazione, del compositore e musicista della colonna sonora Carmine Padula insieme alla conduttrice Rai Benedetta Rinaldi, nello Stand della Regione Umbria alla presenza del Vice Presidente della Regione Umbria e Assessore alla Cultura, Tommaso Bori. La clip pensata e realizzata da Giacomo Campiotti sarà al centro di una campagna di informazione nel periodo natalizio, attraverso spot programmati dalle principali reti italiane (Rai, Mediaset, TV2000...) raggiungendo il pubblico dell’ormai mitico Calendario, quei milionidi italiani che ogni anno lo appendono al centro della vita familiare.

Dal piccolo schermo le clip permetteranno di arrivare a una audience ancora più vasta, promuovendo lo spirito e i valori del Calendario 2026 dedicato, nell'VIII centenario della sua nascita al cielo, a San Francesco d’Assisi e al messaggio di pace che promana dallo spirito di Assisi. Un debutto straordinario che celebra non solo la tradizione, ma anche la capacità di rinnovarsi dell’almanacco più popolare d’Italia, presente dal 1946 in oltre 2 milioni e mezzo di famiglie italiane e in 20.000 case nel mondo. Con la sua versione Braille per i non vedenti, attraverso la distribuzione gratuita nelle carceri e negli ospedali, il Calendario è davvero uno strumento di carità e pace anche per i più svantaggiati e chi attraversa situazioni di difficoltà. L’edizione 2026, speciale e da collezione, celebra l'ottavo centenario del Transito di San Francesco, patrono d'Italia. Le sue pagine sono impreziosite dal messaggio di pace del cardinale Pierbattista Pizzaballa che giunge da Gerusalemme, dai testi del predicatore cappuccino padre Raniero Cantalamessa, del poeta Davide Rondoni, del filosofo Marco Guzzi e di monsignore Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, che quest’anno si uniscono alle voci dei frati della redazione. Accanto a queste firme autorevoli, resta immutata la saggezza di sempre: le rubriche storiche come Il Grillo Sparlante, i consigli per l’orto e la buona cucina, gli aforismi, e la sapienza delle Scritture che da ottant’anni accompagnano gli italiani.