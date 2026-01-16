circle x black
Il mistero dei droni spia a La Spezia: cosa hanno sorvolato e da dove arrivano

Lo sciame è stato visto volare sopra l'arsenale della Marina militare e il centro di ricerca della Nato

Un drone (Afp)
16 gennaio 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
E' mistero a Spezia dove il sorvolo di droni sospetti nei pressi di obiettivi considerati sensibili ha messo in allarme la prefettura, che nei giorni scorsi ha convocato una riunione con le forze dell'ordine per delineare il quadro della situazione e scongiurare una possibile minaccia, vista la delicata situazione internazionale, ai numerosi obiettivi potenzialmente sensibili nello spezzino, come l'arsenale della Marina militare, il centro di ricerca della Nato, la base dell'aeronautica la sede delle forze speciali al Varignano, gli stabilimenti Fincantieri e Leonardo.

Per il momento le indagini sono in corso e dalla prefettura, contattata dall'Adnkronos, fanno sapere che non saranno rilasciate informazioni su quanto emerso nel corso della riunione.

