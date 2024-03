Nuovo incidente sul lavoro nel mondo dell'agricoltura. Un trattore si è ribaltato nelle campagne di Nughedu San Nicolò, in provincia di Sassari, e non c'è stato niente da fare per il conducente. Inutile l'intervento di un'ambulanza del 118 e dell'elisoccorso. Per sollevare il mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco di Ozieri e sul posto ci sono i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.