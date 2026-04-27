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Inchiesta escort a Milano, al via interrogatorio degli arrestati

Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, secondo l'accusa, impartivano le direttive ad Alessio Salamone e Luan Amilton Fraga Luz, i quali avrebbero gestito direttamente i rapporti con i clienti famosi, tra cui diversi calciatori di serie A

Inchiesta escort a Milano, al via interrogatorio degli arrestati
27 aprile 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giornata chiave nell’inchiesta sul presunto giro di prostituzione legato a clienti facoltosi e personaggi noti, tra cui calciatori di Serie A. Si tengono oggi, al Palazzo di giustizia di Milano, gli interrogatori dei quattro indagati finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

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Davanti alla giudice per le indagini preliminari Chiara Valori sono comparsi Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, ritenuti dagli inquirenti i promotori dell’organizzazione. Secondo l’accusa, la coppia – legata sia nella vita privata che negli affari – avrebbe coordinato l’attività, impartendo direttive operative a Alessio Salamone e Luan Amilton Fraga Luz, che – stando alle indagini – si sarebbero occupati della gestione diretta dei rapporti con i clienti, tra cui figurerebbero anche calciatori di Serie A.

Gli interrogatori si svolgono al settimo piano del tribunale, in un’area sorvegliata dai carabinieri. L’inchiesta punta a chiarire l’organizzazione e i flussi di denaro legati al presunto sistema.

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