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Auto in fiamme sulla superstrada Siena-Grosseto, morto 37enne

L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600, nel territorio comunale di Sovicille

Vigili del fuoco
Vigili del fuoco
27 aprile 2026 | 09.26
Redazione Adnkronos
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Incidente sulla superstrada Siena-Grosseto, morto un uomo di 37 anni. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco di Siena dall’auto, dopo che le fiamme che avevano coinvolto il mezzo sono state domate. L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600, nel territorio comunale di Sovicille. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale ed il personale Anas. I vigili del fuoco erano intervenuti poco prima della mezzanotte, con l'intervento iniziato alle 23.55 di domenica 26 aprile.

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incidente mortale auto in fiamme superstrada Siena Grosseto incidente sovicille
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