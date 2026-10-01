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Incidente mortale a Casal Palocco, 74enne investita e uccisa da uno scuolabus

L’incidente è avvenuto in via dei Pescatori, all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Etolo

Incidente mortale a Casal Palocco, 74enne investita e uccisa da uno scuolabus
01 ottobre 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia questa mattina a Casal Palocco, quartiere sul litorale di Roma, dove una donna italiana di 74 anni è morta dopo essere stata investita da uno scuolabus. L’incidente è avvenuto in via dei Pescatori, all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Etolo.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la donna sarebbe stata investita dallo scuolabus, condotto da un uomo italiano di 36 anni. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Il conducente del mezzo è stato accompagnato al Campus Bio-Medico per gli accertamenti previsti. Gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La strada è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi. L’esatta dinamica dell’investimento resta al vaglio degli investigatori.

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