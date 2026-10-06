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Scontro tra auto a Sassari: morta una donna di 53 anni e un ferito grave, cosa è successo

È successo sulla Sassari-Ittiri: l'incidente ha visto coinvolte due auto, impatto violentissimo

Immagine di repertorio
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06 ottobre 2026 | 11.55
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente stradale questa mattina sulla strada Sassari-Ittiri che ha visto coinvolte due auto e ha provocato un ferito e una vittima. Si tratta di una donna di 53 anni di Ittiri, che viaggiava a bordo di una Fiat Stilo di cui ha improvvisamente perso il controllo, invadendo la carreggiata opposta andando a scontrarsi con un suv che procedeva in direzione di Sassari.

Lo scontro è stato violentissimo. Immediatamente sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Il personale medico ha tentato per oltre un'ora di rianimare la donna ma purtroppo le manovre sono state inutili. Ferito anche il conducente dell'altra auto, che è stato portato all'ospedale civile di Sassari in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale di Sassari per i rilievi e risalire alle cause dell'incidente e i Vigili del fuoco.

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incidente stradale scontro auto incidente stradale oggi incidente stradale sassari
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