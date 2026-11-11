Si sono moltiplicate rapidamente le segnalazioni, allargando la rete delle informazioni rispetto a quanto sta succedendo nelle scuole di altri figli, fratelli e sorelle

L'allarme bomba nelle scuole italiane finisce immediatamente sull chat di classe, quelle in cui i genitori si scambiano informazioni di ogni genere. Questa mattina, intorno alle 10, è rimbalzato un messaggio mai letto prima. 'Avviso evacuazione. In seguito a una lettera minatoria pervenuta in molte scuole di Roma e nel resto d'Italia, la polizia, contattata attraverso il 112, ha dato indicazioni per l'evacuazione di tutti gli alunni e del personale...'.

Tanto è bastato a innescare la catena di reazioni che la minaccia voleva innescare, seminare il panico e alimentare il caos. Si sono moltiplicate rapidamente le segnalazioni, allargando la rete delle informazioni rispetto a quanto sta succedendo nelle scuole di altri figli, fratelli e sorelle. Il ventaglio delle reazioni è come sempre largo. Alcuni genitori hanno immediatamente minimizzato, altri hanno invitato ad attendere notizie certe, quelli più apprensivi si sono precipitati di fronte alle scuole, o hanno delegato nonni e parenti, per prelevare i loro figli.

Con il passare dei minuti, rientrato l'allarme in molte scuole, i toni si alleggeriscono ma resta l'apprensione, che le chat di classe hanno sempre il potere di amplificare, per una vulnerabilità che finora non aveva toccato direttamente un territorio considerato sicuro come la scuola.