circle x black
Cerca nel sito
 

Lotteria Italia, come riscuotere la vincita e il tempo massimo per farlo

Cosa fare se hai vinto

Lotteria Italia, come riscuotere la vincita e il tempo massimo per farlo
07 gennaio 2026 | 07.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2026. I vincitori hanno infatti, come riporta Agipronews, 180 giorni per riscuotere il premio. Ma come fare e dove andare?

Biglietti vincenti, come riscuotere il premio

Per riscuotere il premio, il tagliando vincente - integro e in originale, deve essere presentato presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” (viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma). Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R. I ogni caso, andranno indicate le generalità e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale, il codice Iban e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lotteria italia premi lotteria italia cosa fare lotteria italia lotteria italia come si riscuotere premio
Vedi anche
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza