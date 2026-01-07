circle x black
﻿Moglie e figlia morte a Campobasso, marito dimesso con esami tossicologici negativi

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono decedute all'ospedale A. Cardarelli tra il 27 e 28 dicembre dopo una lunga agonia per una sospetta tossinfezione alimentare

L’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma - Fotogramma
07 gennaio 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
È stato dimesso dall'Inmi Spallanzani di Roma Giovanni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita decedute all'ospedale A. Cardarelli di Campobasso tra il 27 e 28 dicembre dopo una lunga agonia per una sospetta tossinfezione alimentare. Sabato era stata dimessa l'altra figlia più grande anche lei ricoverata per precauzione ma senza sintomi.

A quanto apprende l'Adnkronos Salute, gli esami tossicologici e microbiologici effettuati su Di Vita sono risultati negativi. Giovanni Di Vita, 55 anni, era stato trasferito all'Inmi Spallanzani in gravi condizioni e ricoverato in rianimazione, dopo i primi giorni le sue condizioni sono migliorate fino alle dimissioni di oggi.

