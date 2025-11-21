circle x black
Maltempo: in Lombardia freddo artico, neve arrivata a Milano

21 novembre 2025 | 14.37
Redazione Adnkronos
Freddo glaciale sulla Lombardia, interessata in queste ore da una massa d’aria molto fredda di origine artica, che ha portato deboli nevicate anche a quote basse. Qualche fiocco di neve è arrivato anche a Milano, dove dai piani alti dei grattacieli la nevicata è apparsa ben visibile ed è stata immancabilmente postata sui social network.

Il maltempo dovrebbe subire una veloce pausa nella giornata di domani, quando è atteso un miglioramento delle condizioni meteo, seguito però da un nuovo peggioramento che riporterà deboli precipitazioni già da lunedì. Il bollettino diffuso da Arpa Lombardia indica in particolare per domani, sabato 22 novembre, cielo sereno su tutta la regione ad eccezione di brevi annuvolamenti sul Mantovano; vento moderato da Nord sulle Alpi Retiche, che accentuerà la sensazione di freddo. Le temperature in pianura sono previste vicine a zero gradi, con massime intorno a 8/9 gradi. Domenica 23 novembre le nubi torneranno ad aumentare per l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, in quella che sarà probabilmente anche la giornata più fredda. In pianura, durante la notte e al primo mattino, le temperature scenderanno diffusamente sotto zero, raggiungendo in qualche caso –3 o -4 gradi. Durante il giorno i valori massimi dovrebbero attestarsi tra 4 e 6 gradi. Freddo ancora più accentuato sulle Alpi. A quote intorno ai mille metri si toccheranno valori minimi fino a -6gradi , mentre durante il giorno le massime si fermeranno intorno allo zero. Nelle località di gara olimpiche di Bormio e Livigno si toccheranno valori minimi rispettivamente fino a -10 e -16 gradi.

Da lunedì 24 novembre tornano piogge e nevicate e l'instabilità si accentuerà con l'insediamento di un’ampia zona di bassa pressione sull’Europa centrale. Per l'inizio della settimana sono previste due nuove deboli perturbazioni che coinvolgeranno tutta la regione, con possibili piogge e nevicate, anche a quote basse. Le temperature, seppure in lieve aumento, si manterranno su valori invernali e in generale inferiori alle medie climatiche del periodo.

