Italia nel mirino di tre cicloni in sette giorni: è allerta nubifragi al Sud. Confermata dunque l’allerta meteo per forti rovesci specie su Sardegna, Sicilia e Calabria: questa fase di maltempo è associata a un ciclone partito dalla Spagna (responsabile di diffuse alluvioni sul settore mediterraneo della nazione iberica) e alimentato nelle ultime ore da correnti più fredde in arrivo dalla Russia.

Meteo oggi e domani

Questo vortice verrà alimentato anche dal calore del mare e, proprio sui nostri bacini, si svilupperanno dei “mostri temporaleschi”. In seguito, con lo spostamento di questi temporali dal mare verso la terraferma, anche le coste registreranno forti fenomeni insieme ai rilievi esposti alle correnti umide orientali sottolinea iLMeteo.it. Oggi mercoledì 15 ottobre si temono nubifragi sulla Sardegna orientale, costiera e interna, sulla Sicilia (specie tirrenica e orientale) e sulla Calabria ionica: una delle zone più colpite sarà quella tra crotonese e Metaponto dove le correnti di Scirocco e il mare caldo causeranno forti piogge anche persistenti. Domani giovedì 16 ottobre il maltempo si accanirà ancora sulle stesse regioni, meno sulla Sardegna ma di più sulla Puglia; dovremo dunque prestare attenzione a questo vortice spagnolo alimentato dal calore del mare e dall’aria fredda russa, un mix esplosivo che potrebbe causare alluvioni lampo.

E nel weekend potrebbe piovere sul bagnato: un altro ciclone dalle coste algerine investirà le stesse zone del Sud provocando altri fenomeni potenzialmente molto abbondanti. Al Centro-Nord, almeno fino a domenica, il tempo sarà invece più stabile, anche se all’orizzonte i modelli intravedono un altro ciclone in arrivo dalla Francia da lunedì.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 15 ottobre - Al Nord: nubi in val Padana, occasionali piovaschi sui monti. Al Centro: locali rovesci in arrivo, specie su Lazio, basso Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo con piogge e temporali.

Domani, giovedì 16 ottobre - Al Nord: nubi sulle Alpi, rare piogge, sole altrove. Al Centro: instabile su Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo con piogge e temporali.

Venerdì 17 ottobre - Al Nord: nubi sulle Alpi, rare piogge, sole altrove. Al Centro: instabile su Abruzzo e Molise. Al Sud: maltempo residuo con piogge sparse.

Tendenza: weekend con nuovo ciclone e forte maltempo verso il Sud, stabile al Centro-Nord.