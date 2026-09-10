Dopo mesi di caldo e afa incessante, il maltempo si abbatte anche su Roma con una bomba d'acqua a metà mattinata. Il violento temporale, durato circa venti minuti e preceduto da una lunga serie di tuoni, sta causando qualche problema al traffico: molti cittadini infatti hanno ripiegato sulle automobili per spostarsi tra le strade della capitale bagnate dal forte acquazzone. Diluvio anche sul litorale laziale, con traffico in tilt anche a Ostia.