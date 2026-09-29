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Garlasco, la mamma delle gemelle Cappa parte offesa nella nuova inchiesta: "Esercizio di un diritto"

L'avvocata di Maria Rosa Poggi: "Non è un atto contro nessuno: né contro l'indagato Andrea Sempio, né contro il condannato Alberto Stasi"

Garlasco, la mamma delle gemelle Cappa parte offesa nella nuova inchiesta:
29 settembre 2026 | 14.38
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Maria Rosa Poggi, mamma di Stefania e Paola Cappa, dallo scorso maggio è parte offesa nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, la nipote uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Una scelta che "non è un atto contro nessuno: né contro l'indagato Andrea Sempio, né contro il condannato Alberto Stasi. C'è grande rispetto per il lavoro dei pubblici ministeri, ma c'è anche la voglia di conoscere gli atti" di una storia che ripetutamente ha visto gettare odio social sulla 'famiglia K'.

"La signora Maria Rosa Poggi sta esercitando un diritto previsto dal codice di partecipare al procedimento. Dopo la disamina degli atti, quelli già acquisiti lo scorso maggio e quelli che ci apprestiamo a ritirare in Procura a Pavia, valuteremo attentamente e la mia assistita deciderà se costituirsi o meno parte civile nell'eventuale processo" spiega all'Adnkronos l'avvocata Valeria Mettica.

Una famiglia mai indagata, nella lunga storia sul delitto del 13 agosto 2007, ma che resta al centro di una narrazione fantasiosa e aberrante. "C'è chi ha cavalcato, a dispetto dei risultati della Procura, altri tipi di racconto. La famiglia Cappa non ha mai temuto un esito differente rispetto alle indagini pavesi, ma la pressione mediatica lascia le sue cicatrici ed è difficile cancellare la voce di chi ti indica come 'assassino'", conclude l'avvocata che insieme ai colleghi Antonio Marino e Gabriele Casartelli si occupa delle querele che i Cappa stanno inoltrando da mesi contro chi li diffama.

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Caso Garlasco famiglia K famiglia cappa maria rosa poggi omicidio chiara poggi
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