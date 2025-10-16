circle x black
Margaret Spada morta a Roma per rinoplastica, divieto di esercizio della professione per 12 mesi ai due medici

La 22enne Margaret Spada è deceduta dopo essersi sottoposta lo scorso 4 novembre a un intervento al naso

Margaret Spada (Fotogramma)
Margaret Spada (Fotogramma)
16 ottobre 2025 | 15.17
Redazione Adnkronos
Il gip di Roma ha disposto il divieto di esercizio della professione, per un anno, per Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio medici, indagati per omicidio colposo in relazione alla morte di Margaret Spada, la 22enne deceduta dopo essersi sottoposta lo scorso 4 novembre a un intervento di rinoplastica parziale in uno studio medico di viale Cesare Pavese. Per Marco Procopio la procura di Roma aveva chiesto anche gli arresti domiciliari, richiesta che non è stata accolta dal giudice dopo l'interrogatorio preventivo.

"La richiesta di arresti domiciliari per uno dei miei assistiti - commenta all'Adnkronos l'avvocato Domenico Oropallo, difensore dei due chirurghi estetici - era palesemente ridondante ed è stata giustamente respinta. Per quanto riguarda il divieto di esercizio della professione per un anno, ritenevo e ritengo insussistente il requisito dell'attualità. A un anno dal fatto somiglia più a una sanzione che a una misura cautelare. Valuteremo se ricorrere al Riesame".

