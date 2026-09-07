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Nuzzi ricorda Marta, la 27enne precipitata dagli studi Mediaset di Cologno Monzese: "Ti salutiamo così"

Il conduttore durante la puntata di oggi di Dentro la Notizia nel giorno dei funerali della giovane: "Era una delle nostre segretarie di redazione"

Nuzzi ricorda Marta, la 27enne precipitata dagli studi Mediaset di Cologno Monzese:
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07 settembre 2026 | 19.23
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

"Oggi in tanti si sono riuniti nell'ultimo saluto a Marta, una delle segretarie della fantastica redazione di Dentro la Notizia. E' mancata pochi giorni fa, se ne è andata via a 27 anni. La salutiamo così: Ciao Marta, con un fiore e con la delicatezza e lo stile sobrio che lei aveva nel mondo di confrontarsi con tutti noi".

Così Gianlugi Nuzzi ha ricordato oggi nel corso della puntata di Dentro la Notizia in onda su Canale 5, la giovane precipitata dall’ottavo piano di una palazzina degli studi a Cologno Monzese nel pomeriggio di lunedì 31 agosto e morta poco dopo. Oggi si sono svolti i funerali al Santuario di Vimercate, alle porte di Milano, e il conduttore ha voluto ricordarla dedicandole un piccolo spazio durante la puntata di oggi, lunedì 7 settembre.

A dare la notizia del decesso della ragazza era stato in diretta televisiva Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca su Rete 4. In apertura della puntata di lunedì scorso, Brindisi ha ricordato la giovane collega con parole commosse, affiancato da alcuni dei colleghi che lavoravano con lei. "Questa sera, nell’anteprima di Zona Bianca, voglio parlarvi di Marta, una nostra giovane collega che oggi ci ha lasciato", aveva detto il conduttore.

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gianlugi nuzzi dentro la notizia cologno monzese
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