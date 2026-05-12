Messina, Asp attiva team per promuovere salute luoghi lavoro

"Promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso un approccio integrato e multidisciplinare". È questo l’obiettivo dell’iniziativa avviata dall’Asp di Messina a seguito dell’adesione di alcuni enti, tra cui Caronte & Tourist, Messina Social City e Fire Group S.p.A., all’avviso pubblico dedicato ai “Luoghi di lavoro che promuovono salute”. Per dare avvio al percorso si è svolta una videoconferenza dal titolo “La cultura della prevenzione: integrazione multidisciplinare per promuovere la salute pubblica”, seguita in diretta dagli operatori dei tre enti aderenti dalle rispettive sedi lavorative. L’evento moderato da Giuseppe Ruggeri, dirigente medico, è stato introdotto da Giancarlo Quattrone, direttore UOC coordinamento staff della direzione Generale dell’Asp di Messina e da Chiara Schirò responsabile “U.O.S. Educazione alla Salute. Nel corso della conferenza sono state illustrate le attività che verranno successivamente realizzate presso le sedi operative degli enti aderenti. Il primo intervento è stato affidato a Eliana Tripodo, dirigente medico UOC CGS/SPEM e responsabile dello screening cardiovascolare, che ha evidenziato come le più recenti linee guida europee pongano attenzione non solo ai tradizionali fattori di rischio cardiovascolari, ma anche ai cosiddetti fattori di rischio emergenti. Ampio spazio è stato dedicato anche alla prevenzione alimentare con l’intervento delle dietiste SIAN, Lidia Lo Prinzi e Noemi Vacirca, che hanno illustrato strategie nutrizionali e corrette abitudini alimentari finalizzate al miglioramento della salute e del benessere dei lavoratori. Rosaria Cuffari, direttore UOC Centro Gestionale Screening, ha presentato i programmi di screening oncologici attivi sul territorio provinciale, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e dell’adesione ai percorsi di prevenzione.