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Piogge record sull'Italia e forti venti di scirocco fino a sabato, regioni più colpite: la mappa

Temperature oltre la media stagionale: sono le caratteristiche dell'ondata di maltempo che si abbatterà questa settimana sul nostro Paese, in particolare a Nord e Centro

Pioggia sull'Italia - (Ipa)
Pioggia sull'Italia - (Ipa)
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11 novembre 2026 | 00.11
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

Piogge record, forti venti di scirocco e temperature oltre la media stagionale. Sono le caratteristiche dell'ondata di maltempo che si abbatterà questa settimana sull'Italia, in particolare a Nord e Centro. "Settimana ad alta criticità sul fronte meteorologico per l'Italia, stretta nella morsa di un intenso e persistente flusso atlantico carico di umidità. - spiega all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it - A caratterizzare il quadro fino a sabato saranno precipitazioni abbondanti, accompagnate da forti venti meridionali e temperature decisamente oltre la media stagionale".

Le zone più a rischio

"Le aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico comprendono Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, la fascia tirrenica e, a seguire, il Friuli-Venezia Giulia. L’insidia maggiore - continua Tedici - è legata alla persistenza dei fenomeni, alimentati dal contrasto tra le correnti umide e le temperature delle acque superficiali del Mediterraneo, ancora calde dopo i picchi estivi".

"Il richiamo di Scirocco determinerà inoltre un marcato divario termico: mentre al Centro-Nord e sul Nord-Est la pioggia cadrà battente anche in quota, limitando la neve solo alle vette più elevate e aumentando la portata dei bacini fluviali, al Sud la colonnina di mercurio salirà fino a punte di 27 gradi, con Roma che a metà settimana toccherà i 22-23 gradi. Attese anche forti mareggiate lungo le coste tirreniche e ioniche. Massima attenzione sui bollettini e sulle allerte emesse dalla Protezione Civile", conclude Tedici.

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