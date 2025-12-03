Dopo altre piogge e nubifragi arriva il bel tempo per il ponte dell'Immacolata. Confermata dunque una fase instabile, più autunnale che invernale tra oggi mercoledì 3 dicembre e domani giovedì 4. Dopo l’assaggio di freddo della terza decade di novembre (con gelate al mattino), le temperature minime sono tornate in linea con il clima del periodo, a un caro prezzo: frequenti e diffuse piogge hanno interessato il nostro Paese negli ultimi giorni.

La pioggia sarà ancora protagonista fino a venerdì 5 dicembre: la discesa di una saccatura atlantica dalle Isole Britanniche fino all’Algeria causerà la formazione di un vortice nordafricano in risalita verso il nostro Sud e il passaggio di un fronte perturbato anche al Centro-Nord: in altre parole, pioverà sottolinea iLMeteo.it.

Meteo oggi e domani

Nelle prossime ore sono previsti isolati acquazzoni sulle estreme regioni meridionali, poi arriverà un peggioramento verso Sardegna e Nord-Ovest; sulle Alpi tornerà la neve sopra i 1300-1500 metri e avremo piogge sparse tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Ma il nocciolo del peggioramento, la notizia importante da monitorare, riguarda la sera-notte del Sud: un vortice nordafricano, in risalita dall’Algeria e dalla Libia, provocherà piogge e locali nubifragi dalla Sicilia orientale e tirrenica verso la Calabria.

Meteo ponte dell'Immacolata

Entro giovedì mattina il maltempo nordafricano avrà colpito in modo molto intenso la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata: tra la sera e il pranzo del giovedì si prevedono oltre 50-100 mm di pioggia su queste zone (in 12 ore). Il fronte nordafricano riuscirà poi a spingere altri fenomeni verso la fascia adriatica (fino alle Marche) mentre, da venerdì, il tempo gradualmente migliorerà: soprattutto dal weekend tornerà il sole e il tempo asciutto al Centro-Nord, per tutto il ponte dell’Immacolata. Al Sud avremo ancora qualche rovescio sparso fino a sabato, ma in un contesto di deciso miglioramento. Il Ponte dell’Immacolata sarà bello su tutta l’Italia, conferme meteo permettendo.

Oggi, mercoledì 3 dicembre - Al Nord: peggiora con precipitazioni al Nord-Ovest; nevischio sulle Alpi. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: piogge sulle ioniche, nuovo peggioramento dalla sera.

Domani, giovedì 4 dicembre - Al Nord: piogge sparse specie al Nord-Ovest; neve sulle Alpi. Al Centro: piogge e rovesci sparsi. Al Sud: mattinata di maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria.

Venerdì 5 dicembre - Al Nord: stabile. Al Centro: qualche piovasco su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge sparse sulle Tirreniche.

Tendenza: bel tempo per il Ponte dell’Immacolata salvo qualche pioggia residua al Sud.