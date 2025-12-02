circle x black
Cerca nel sito
 

Meloni in Bahrein, oggi vertice e bilaterali per la presidente del Consiglio

La giornata prevede una serie di appuntamenti istituzionali e incontri bilaterali per la premier

Giorgia Meloni in Bahrein
Giorgia Meloni in Bahrein
03 dicembre 2025 | 00.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha preso ufficialmente il via la missione in Bahrein di Giorgia Meloni. La giornata di oggi prevede una serie di appuntamenti istituzionali e incontri bilaterali per la presidente del Consiglio.

La visita inizierà alle 10,30 al Sakhir Palace, dove Meloni arriverà accompagnata dal ministro per lo Sviluppo Sostenibile del Bahrein, Noor Al Khulaif. Ad accoglierla sarà il Principe ereditario e Primo Ministro del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. È previsto uno scambio di accordi, seguito da una sessione di incontri bilaterali. Alle 13, la presidente del Consiglio si trasferirà presso la sede del vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Anche in questa occasione sarà accolta dal Principe ereditario e, successivamente, dal Re del Bahrein. Dopo la foto di rito, la delegazione prenderà parte alla seduta congiunta del Ccg, che inizierà alle 13,30.

La sessione si aprirà con un discorso di benvenuto del Re del Bahrein, seguito dall'intervento di Meloni, in lingua inglese. Al termine è in programma un pranzo ufficiale. Nel pomeriggio, alle 15, Meloni visiterà la Cattedrale di Nostra Signora d'Arabia, dove sarà accolta dal Vicario Apostolico dell'Arabia del Nord, Mons. Aldo Berardi. La visita consentirà di conoscere da vicino la principale chiesa cattolica del Paese.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meloni oggi meloni news meloni bahrain giorgia meloni
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza