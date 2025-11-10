circle x black
Cerca nel sito
 

Meteo, settimana di temperature miti ma attenzione alla Maccaja

Il fenomeno capita spesso tra l'autunno e l'inverno, e interessa soprattutto le zone costiere della Liguria e dell'Alta Toscana

Meteo, settimana di temperature miti ma attenzione alla Maccaja
10 novembre 2025 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nei prossimi giorni saremo interessati da un vasto campo di alta pressione, una massa d'aria piuttosto calda, sull'Italia e sull'Europa, con il tempo estremamente stabile, con temperature eccessivamente miti per il periodo stagionale. Però su alcuni settori torneranno anche i cieli coperti tipici della Maccaja". A dirlo all'Adnkronos è Mattia Gussoni meteorologo de IlMeteo.it.

Cos'è la Maccaja

"La Maccaja - spiega Gussoni - è un fenomeno che vede delle nubi basse o delle nebbie raggiungere la terra ferma: capita sovente, soprattutto in questa stagione, tra l'autunno e l'inverno, e interessa soprattutto le zone costiere della Liguria e dell'Alta Toscana. Nubi basse, cielo coperto, ma senza precipitazioni. Almeno fino a domenica prossima avremo queste condizioni meteo, bloccate da questo vasto campo di alta pressione che dominerà la scena".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo Maccaja alta pressione temperature miti maccaja cos'è maccaja in italia maccaja significato maccaja genova maccaja che significa
Vedi anche
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza