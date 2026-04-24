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Metro, "SquisITA" fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro

24 aprile 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continua il tour "SquisITA – L'Italia in un boccone", promosso da Metro Italia, che arriva a Genova con l'undicesima tappa del percorso nazionale avviato nel 2022. Focus su prodotti locali, sostenibilità e dialogo tra imprese, ristorazione e istituzioni. L'incontro si è svolto al Il Marin dello chef Marco Visciola, con al centro i temi della qualità delle materie prime, sostenibilità, valorizzazione del territorio e opportunità per le imprese locali. "Per noi è un orgoglio testimoniare il nostro impegno quotidiano nel sostenere e valorizzare le piccole e medie imprese del territorio", ha dichiarato Alessia Vanzulli, Head of Fresh, Own Brand & Localism di Metro Italia. "Nel nostro assortimento contiamo oltre 7.000 prodotti locali. La Liguria è un territorio unico, capace di esprimere eccellenze autentiche, con circa 200 referenze locali tra Dop, Igp e Pat". Al centro del confronto, anche il ruolo della ristorazione nella valorizzazione della filiera. "La nostra è una cucina ligure contemporanea che parte dalla materia prima", ha spiegato lo chef Visciola. "Lavoriamo prodotti locali valorizzando contadini, allevatori e pescatori, raccontandoli al consumatore finale. Eventi come questo permettono di creare rete e portare i prodotti del territorio verso l'eccellenza". Sull'importanza del dialogo tra i diversi attori della filiera è intervenuta anche Francesca Ghio, consigliera delegata del Comune di Genova alle politiche del cibo: "Iniziative come questa sono fondamentali per costruire un sistema condiviso, dalle food policy al networking tra produttori, distribuzione e consumatori". L'evento rappresenta un momento di confronto sul presente e sul futuro dell'enogastronomia italiana, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra territorio, qualità e ristorazione.

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