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Naufragio nel Mediterraneo, Sea Watch: "Sei migranti dispersi, tre sono bambini"

I soccorritori di Aurora verso Lampedusa: 28 in salvo, a bordo anche due cadaveri

Migrante sulla Sea Watch - Afp
Migrante sulla Sea Watch - Afp
29 settembre 2026 | 13.54
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Ci sarebbero sei dispersi - tra cui tre bimbi - nell'ennesimo naufragio avvenuto nel Mediterraneo centrale. A raccontarlo ai soccorritori di Aurora, la nave veloce di Sea Watch che sta facendo rotta verso Lampedusa, sono stati gli stessi superstiti, in tutto 28 persone. L'arrivo sulla più grande delle Pelagie è previsto nel pomeriggio.

Dei 28 naufraghi cinque sono stati tratti in salvo da un gommone quasi sgonfio intercettato dall'ong dopo una segnalazione di Alarm Phone al confine tra la Sar libica e tunisina. Altri 23 naufraghi, invece, sono stati tratti in salvo sulla piattaforma Hasdrubal, dove si erano aggrappati per scampare al naufragio. Tra le persone soccorse 5 donne e un bambino piccolo. A bordo di Aurora anche due cadaveri.

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Mediterraneo centrale naufragio migranti mingranti naufragio sea watch migranti
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