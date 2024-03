Milano design week, Iqos racconta il suo programma di economia circolare

Iqos, presenza costante alla Milano Design Week, parteciperà alla manifestazione con una Iqos Lounge che racconterà alla propria community di users i suoi progetti di economia circolare. Gli ambienti della Lounge in Via Tortona 31 dal 15 al 21 aprile prossimi saranno resi unici da un’installazione dedicata a Rec, il progetto di riciclo totalmente dedicato ai dispositivi Iqos, il prodotto a tabacco riscaldato con oltre 2 milioni di utilizzatori in Italia , e al riscaldatore di tabacco Lil.

Il progetto Rec, già avviato da Philip Morris, ha l’obiettivo di riciclare entro il 2024 fino a 500mila rifiuti di dispositivi Iqos e Lil, con un recupero in media di oltre l’80% delle materie prime presenti nei device tra cui materiali plastici e metallici, magneti, batterie agli ioni di litio e circuiti. Nell’ambito del progetto Rec, gli Iqos users che visiteranno la Iqos Lounge potranno lasciare i propri dispositivi Iqos e Lil che non usano più e di cui si vogliono disfare affinché possano esserne recuperate le materie prime, trasformando così i rifiuti in una risorsa, in un’ottica di economia circolare.

“La speciale cornice di pubblico della Milano Design Week rappresenta un’occasione preziosa per presentare il nostro programma di economia circolare - ha commentato Gianluca Iannelli, Head of Smoke-Free Products Philip Morris Italia -. Oltre alla presentazione di Rec, un progetto molto importante nel riciclo dei dispositivi a tabacco riscaldato, oggi questa visione si arricchisce con l’attivazione di Iqos Refreshed, una iniziativa che ha l’obiettivo di dare una seconda vita ai dispositivi Iqos Iluma, contribuendo a ridurre la creazione di rifiuti”.

Durante la Milano Design Week, gli Iqos users che visiteranno l’Iqos Lounge potranno infatti conoscere in anteprima nazionale la linea 'Iqos Refreshed', l’usato premium di Iqos ispezionato e testato accuratamente dai nostri esperti per offrire la qualità Iqos. Per tutta la durata della manifestazione, i consumatori potranno lasciare i propri dispositivi Iqos e Lil di precedente generazione che non utilizzano più e di cui vogliono disfarsi e acquistare i dispositivi della linea Iqos Refreshed a un prezzo speciale. Presso l’Iqos Lounge, inoltre, tali dispositivi Iqos Refreshed potranno essere personalizzati gratuitamente con un pattern realizzato appositamente da Amano Lab per la Milano Design Week. I progetti saranno presentati in anteprima alla stampa lunedì 15 aprile presso l’Iqos Lounge di Via Tortona 31 a partire dalle 12.