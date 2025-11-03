circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, la sede della Fondazione Fiera si veste con il tricolore per il 4 novembre

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Milano, la sede della Fondazione Fiera si veste con il tricolore per il 4 novembre
03 novembre 2025 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalla mezzanotte, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano, si illumina con i colori del tricolore italiano. Un gesto simbolico con cui Fondazione Fiera Milano rende omaggio alle donne e agli uomini delle Forze Armate che, con impegno e dedizione, operano ogni giorno al servizio del Paese, della pace e della sicurezza dei cittadini.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Fondazione Fiera Milano nel promuovere i valori di solidarietà, coesione e identità nazionale, che da sempre ispirano la sua attività al servizio della collettività e del territorio. La Palazzina degli Orafi rappresenta il legame tra la storia di Milano e quella della sua grande Fiera. Affacciata su largo Domodossola, è un capolavoro di architettura del ‘900, finemente decorata in stile liberty. È stata progettata negli anni Venti dall’architetto Paul Vietti Violi, insieme all’adiacente edificio gemello. Insieme al Padiglione 3 di Piazza VI Febbraio, oggi Palazzo delle Scintille, sono le prime tre costruzioni in muratura realizzate nel 1923 all’interno del recinto fieristico.

Dai primi anni 2000 la Palazzina ospita la sede di Fondazione Fiera Milano, espressione delle principali realtà territoriali istituzionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, cooperative e associative. Fondazione è quotidianamente impegnata a sostenere i comparti industriali e produttivi che trovano nelle fiere la loro massima espressione. Settori che da sempre portano nel mondo il nostro Made in Italy e fungono da volano di internazionalizzazione per le imprese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fondazione Fiera Milano tricolore
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza