In via della Chiesa Rossa: il conducente si è fermato a prestare soccorso

Un ragazzo è stato investito da un'auto nella notte in via della Chiesa Rossa a Milano. Il giovane, sbalzato per 18 metri, è stato trasportato in codice rosso in ospedale e le sue condizioni sono gravi. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Milano.