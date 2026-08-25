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Fugge al controllo della polizia in sella al motorino e si schianta contro un palo: 17enne lotta tra la vita e la morte a Napoli

Il ragazzo è stato notato e fermato in via Scarfoglio, ma forse spaventato da una possibile multa, ha accelerato per evitare il controllo

Fugge al controllo della polizia in sella al motorino e si schianta contro un palo: 17enne lotta tra la vita e la morte a Napoli
25 agosto 2026 | 11.24
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

Fermato dai poliziotti perché senza casco in sella al suo motorino, ha accostato davanti alla volante. Quando però gli agenti sono scesi in strada, ha accelerato dandosi alla fuga. E' stato ritrovato a terra, in gravissime condizioni, pochi chilometri più avanti e ora lotta tra la vita e la morte.

E' successo poco prima della mezzanotte di ieri in via Antignana, a Napoli, nei pressi di un ristorante. Il 17enne, un ragazzo del posto incensurato, è stato notato e fermato in via Scarfoglio, ma forse spaventato da una possibile multa, ha accelerato per evitare il controllo. La corsa è finita contro un palo della luce. Trovato dalla stessa volante sulle sue tracce, il ragazzo, che era senza casco, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cardarelli in pericolo di vita: la prognosi è riservata.

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