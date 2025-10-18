circle x black
Napoli, tenta di sedare una lite in strada: accoltellato 18enne

E' accaduto in via Petrarca, indaga la polizia

Polizia (Fotogramma)
Polizia (Fotogramma)
18 ottobre 2025 | 12.13
Redazione Adnkronos
Tenta di sedare una lite in strada, 18enne accoltellato a Napoli. La polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via Petrarca. Secondo quanto riferito dal ragazzo, il 18enne era in strada insieme a un amico, quando avrebbe tentato di sedare una lite in corso tra alcuni giovani. Nella colluttazione, il 18enne è rimasto ferito, accoltellato a un fianco e a una mano. Medicato all'ospedale Fatebenefratelli, è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Posillipo.

