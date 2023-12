Natale, torna la campagna #RegalatiRoma della Cciaa: "Comprate nei negozi di quartiere"

Un invito a tutti i romani, di tutte le generazioni, a comprare nelle attività presenti nel loro quartiere, sulle strade in cui vivono. Insomma, nei cosiddetti negozi “sotto casa”: per lo shopping natalizio torna la campagna #RegalatiRoma della Camera di Commercio di Roma, già lo scorso anno, per sostenere le piccole e medie imprese commerciali di quartiere. La Capitale ha una lunga tradizione di botteghe, negozi e attività tramandate di generazione in generazione, in molti casi a conduzione familiare, che rendono il commerciante non solo un semplice venditore, ma un esperto al servizio del proprio cliente, per guidarlo nell’acquisto migliore.

Il nome “Regalati Roma” è sinonimo del molteplice dono che, acquistando in negozio e sostenendo l’economia cittadina, viene fatto ai propri cari, ma anche un po’ a sé stessi e, soprattutto, alla propria città. La campagna della Camera di Commercio di Roma è promossa e sostenuta da testimonial d’eccezione che hanno prestato convintamente la loro voce e il loro volto all’iniziativa. Tra questi Valentina Romani, Luca Zingaretti, Francesco Montanari, Corrado Augias, Bruno Vespa e altri che seguiranno. I video, man mano che escono, saranno visionabili sui canali social della Camera di Commercio di Roma (Facebook, Instagram, Twitter e You Tube).

"A Roma, rispetto a tante altre grandi città nel mondo, abbiamo ancora la fortuna di avere sotto casa il negozio di quartiere. Non è solo un modo per trovare una varietà infinita e originale di prodotti, ma anche un presidio dei nostri quartieri e di strade molto più vive", sottolinea all'Adnkronos Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma. "Quando si fa un regalo ci sono almeno tre persone protagoniste: una è chi acquista e pensa cosa potrebbe piacere al destinatario del regalo, poi c'è il commerciante che aiuta nella scelta e infine c'è chi riceve il regalo - continua - Nel fare un regalo si crea una relazione tra le persone, si tratta di un modo di comunicare". Scegliendo i negozi sotto casa, precisa poi Tagliavanti, "sosteniamo l'economia di quartiere. L'Italia è uno dei Paesi che resiste di più al negozio di quartiere, che ha dimostrato la sua importanza nel periodo difficile del Covid quando molte attività di prossimità si sono prese, ad esempio, cura delle persone anziane che non potevano uscire per fare la spesa. Il fatto che dietro a un negozio di quartiere ci sia una persona che ha una dimensione dei clienti e del quartiere, lo rende una risorsa. Basti pensare alle grandi periferie romane". Testimonial d’eccezione dell'iniziativa vip come Valentina Romani, Luca Zingaretti, Francesco Montanari, Corrado Augias, Bruno Vespa e altri che seguiranno. "La nostra è una campagna della città e per la città - conclude Tagliavanti - Partecipano, gratuitamente, molte personalità importanti che fanno così un regalo alla città".