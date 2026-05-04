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Nato un canguro di Bennett al Bioparco di Roma

Nato un canguro di Bennett al Bioparco di Roma
04 maggio 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, fra i più piccoli rappresentanti di questo peculiare gruppo di animali. In questi giorni, fa sapere il Bioparco, è possibile osservare il cucciolo che esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area per poi rientrare. ''Ancora non è possibile stabilire il sesso del piccolo - spiega la presidente del Bioparco di Roma, Paola Palanza, etologa e professore ordinario dell’Università di Parma, che è stato accolto dal gruppo di sei individui, due maschi e quattro femmine, arrivati lo scorso novembre al Bioparco da una struttura zoologica francese. È molto probabile, tra l’altro, che presto avremo altre due nascite''.

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Questi marsupiali, che si nutrono principalmente di erba, frutti e radici, spiegano dal Bioparco di Roma, si spostano usando la coda come puntello e appoggiando tutte le zampe sul terreno, ma quando si muovono velocemente saltano sulle zampe posteriori usando la lunga coda come bilanciere. I maschi hanno una altezza di circa 80 cm e sono facilmente riconoscibili perché sono più grandi delle femmine. La gestazione di questa specie dura circa un mese e 10 giorni. Alla nascita il piccolo pesa meno di un grammo, al momento del parto si arrampica fino al marsupio, dove si aggrappa con la bocca ad una mammella, rimanendovi per circa 9 mesi; successivamente continua a vivere con la madre e ad essere allattato fino a 14-17 mesi.

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Bioparco di Roma canguro di Bennett
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