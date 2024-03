"Macron, il presidente della Francia, è un mezzo scemo". "Sei un paraguru". Alessandro Orsini contro il presidente francese Emmanuel Macron, che non esclude l'invio di soldati in Ucraina contro la Russia, e David Parenzo bacchetta il professore di sociologia del terrorismo internazionale. Va tutto 'in onda' su X, dove Orsini si esprime con un lungo post.

"Macron, il presidente della Francia, è un mezzo scemo. Siccome si tratta di un'affermazione impegnativa, mi corre l'obbligo di documentarla. Macron pensa di inviare soldati europei a sparare contro i russi sapendo che Putin può chiudere la guerra in qualunque momento con le testate nucleari. Bisogna essere mezzi scemi per non capire una cosa così elementare", scrive Orsini. "Qualcuno dirà: 'Orsini, vergognati, un professore universitario non ricorre a questo linguaggio!'. Vero, ma ci sono le eccezioni. Macron vuole portarci verso la guerra nucleare", prosegue.

"Siccome la guerra nucleare riguarda anche mio figlio; siccome siamo davanti a uno dei momenti più importanti della storia universale; siccome il mio amato Paese rischia di essere distrutto da un’escalation nucleare in Ucraina; io ho tutto il diritto di esprimermi così. Voglio dire, Macron può gettarmi nella guerra nucleare e io non posso dire che è un mezzo scemo? Suvvia, siamo seri. Questo non è il tempo del fioretto", conclude Orsini.

Tra le risposte, spicca quella di Parenzo, già in passato protagonista di ripetuti botta e risposta con il professore. "Tesoro, ma non ti sembra di esagerare un po' a parlare in codesto modo di Macron? Tu certo sei un professore di fama (fava in stile 'Amici Miei' …è una battuta non essere permaloso) internazionale…ma possibile tu non abbia trovato neppure due secondi per condannare quelli che hanno impedito a Molinari di parlare? Sei un paraguru, amico mio! Hai paura di inimicarti i tuoi seguaci? Abbracci. Tuo David", la replica del giornalista.