Picone (Presidente della Società Italiana per il Restauro dell'Architettura): "Perchè oggi è necessario un evento sui centri storici a rischio"

"Dobbiamo affrontare queste sfide attraverso lenti innovative, comprendere quali sono le sfide che la società contemporanea ci pone nei confronti dell'intervento sulla preesistenza. Sostenibilità energetica, compatibilità formale e architettonica, la lunga durata". Così Renata Picone, Presidente della Società Italiana per il Restauro dell'Architettura, Professore Ordinario di Restauro dell'architettura, in occasione del convegno internazionale "Centri storici a rischio: prevenzione, restauro e adattamento climatico", co-organizzato da Fondazione RETURN eFondazione Changes, tenutosi lunedì 6 ottobre 2025 a Firenze.