circle x black
Cerca nel sito
 

In casa un'arma, droga e due coccodrilli: arrestato

In manette un 53enne. I militari hanno trovato una pistola, piante di marijuana e peyote e due rari esemplari di coccodrillo cubano

Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
29 settembre 2026 | 14.26
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

Deteneva in casa due esemplari di coccodrillo, un'arma e droga. I carabinieri del Nucleo Cites di Catania, insieme al personale della Sezione operativa della Compagnia di Ragusa e della Stazione di Santa Croce Camerina, hanno arrestato un uomo di 53 anni per detenzione abusiva di armi e produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, i militari hanno trovato due rari esemplari di coccodrillo cubano, di circa 1 anno e della lunghezza di 45 cm ciascuno, e una vera e propria serra con un centinaio di piante di marijuana e 22 piante di peyote. All’interno dell’immobile c'erano anche 2 kg di marijuana e una pistola calibro 9x19, dotata di silenziatore, serbatoio e 14 cartucce.

I coccodrilli sono stati affidati alle cure dell’ospedale veterinario di Messina. La droga e la pistola sono state sequestrate. L’uomo è stato condotto nel carcere di Ragusa e denunciato per detenzione illecita dei due rari esemplari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coccodrilli coccodrilli in casa aveva coccodrilli in casa coccodrillo
Vedi anche
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza