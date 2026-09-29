In manette un 53enne. I militari hanno trovato una pistola, piante di marijuana e peyote e due rari esemplari di coccodrillo cubano

Deteneva in casa due esemplari di coccodrillo, un'arma e droga. I carabinieri del Nucleo Cites di Catania, insieme al personale della Sezione operativa della Compagnia di Ragusa e della Stazione di Santa Croce Camerina, hanno arrestato un uomo di 53 anni per detenzione abusiva di armi e produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, i militari hanno trovato due rari esemplari di coccodrillo cubano, di circa 1 anno e della lunghezza di 45 cm ciascuno, e una vera e propria serra con un centinaio di piante di marijuana e 22 piante di peyote. All’interno dell’immobile c'erano anche 2 kg di marijuana e una pistola calibro 9x19, dotata di silenziatore, serbatoio e 14 cartucce.

I coccodrilli sono stati affidati alle cure dell’ospedale veterinario di Messina. La droga e la pistola sono state sequestrate. L’uomo è stato condotto nel carcere di Ragusa e denunciato per detenzione illecita dei due rari esemplari.