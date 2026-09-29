circle x black
Cerca nel sito
 

Pola (Nomisma): "Export farmaceutico in crescita ma pesano costi energia e materie prime"

"Senza adeguamento prezzi performance settore rischiano di non essere sostenibili"

Lucio Pola - (Foto Adnkronos)
Lucio Pola - (Foto Adnkronos)
29 settembre 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tra i dati più rilevanti emersi da questo XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili, che come Nomisma facciamo da molti anni, c'è in primo luogo che la farmaceutica continua a essere uno dei settori più importanti per l'Italia, con un export che cresce e guadagna mercati. A fronte però di questo risultato molto positivo, emerge un'altra faccia della medaglia: i costi energetici e delle materie prime, che continuano ad aumentare". Lo ha detto Lucio Pola, capo economista di Nomisma, intervenendo alla presentazione, a Roma, del XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia, realizzato con il contributo della stessa Nomisma e di Teha Group. "Pertanto, se non si interviene per tempo aumentando i prezzi dei farmaci, queste performance non potranno essere sostenute - sottolinea - perché questi prezzi non riescono più a riconoscere questa crescita, data anche da tanta innovazione non solo nella ricerca del farmaco, ma nelle linee produttive".

"L'altro dato rilevante - evidenzia Pola - è che i farmaci equivalenti sono quelli riconosciuti dallo Stato e se qualcuno prende un farmaco con un brand scaduto deve pagare la differenza. In Italia c'è ancora questa cultura, che costa 1 miliardo all'anno in più che spendono le famiglie. Un miliardo che appare ancora più stonato con il fatto che le famiglie italiane da 4 anni si sono impoverite a causa dell'inflazione del 9-10%. Le famiglie, in generale, quindi, diventano più povere, con meno reddito disponibile, e dovrebbero avere un atteggiamento più attento verso il consumo superfluo, ma questo atteggiamento non si verifica. Ciò significa che vi è una cultura ancora forte e radicata a riguardo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
farmaci report egualia osservatorio farmaci accessibili nomisma
Vedi anche
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza