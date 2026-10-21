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Auto travolta dalla piena del Meduna, tre persone bloccate su un isolotto: scatta il salvataggio aereo

Sfiorato il bis della tragedia del Natisone

Vigili del fuoco
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21 ottobre 2026 | 23.26
Redazione Adnkronos
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Sfiorato il bis della tragedia del Natisone questa sera verso le 19.30, quando tre persone sono rimaste bloccate con la loro auto in mezzo al guado del torrente Meduna, a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone). All'arrivo sul posto dei Vigili del fuoco di Spilimbergo con le squadre fluviali arrivate da Pordenone e Udine, il torrente si era notevolmente ingrossato, la vettura era semisommersa e i tre occupanti erano riusciti a rifugiarsi su un isolotto che si era creato in mezzo al torrente. I soccorritori fluviali hanno messo in acqua un gommone da rafting e, pagaiando nella forte corrente, hanno raggiunto i tre, mettendoli in sicurezza in attesa dell'elisoccorso regionale che la sala operativa dei vigili del fuoco Destra Tagliamento aveva richiesto al Sores, il soccorso regionale del Friuli Venezia Giulia. L'elicottero ha recuperato con il verricello le tre persone portandole in luogo sicuro, mentre i vigili del fuoco sono rientrati utilizzando il loro gommone da rafting.

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