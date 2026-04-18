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Prato, giovane precipita dal secondo piano e muore: nel corpo 97 ovuli di droga

Il fatto in una palazzina in via Zipoli. La vittima è di nazinalità cinese. La Procura ha avviato un’indagine per fare piena luce sull’accaduto

Prato, giovane precipita dal secondo piano e muore: nel corpo 97 ovuli di droga
18 aprile 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un giovane di nazionalità cinese è precipitato da una finestra al secondo piano di una palazzina in via Zipoli a Prato. Sul posto, venerdì 17 aprile, sono intervenute numerose pattuglie delle forze dell’ordine e i sanitari del 118. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo prima del trasporto d’urgenza all’ospedale Santo Stefano, dove è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto, in particolare a livello cranico e toracico.

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Sulla vicenda resta il massimo riserbo da parte degli investigatori, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. In una prima fase si era ipotizzato un gesto volontario, anche perché la vittima è stata trovata senza documenti. Con il proseguire degli accertamenti, tuttavia, è emersa una possibile pista legata al traffico di sostanze stupefacenti: nel corpo del giovane sarebbero stati rinvenuti numerosi ovuli contenenti droga (sembra 97), uno dei quali si sarebbe danneggiato in seguito alla caduta.

Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella che il giovane possa essere stato coinvolto come corriere e che la caduta non sia stata accidentale o volontaria. Non si esclude la presenza di altre persone nell’appartamento da cui è precipitato. La Procura ha avviato un’indagine per fare piena luce sull’accaduto.

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traffico di sostanze stupefacenti prato news prato droga prato giovane precipita
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