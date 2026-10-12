È in programma il prossimo 14 ottobre a Roma la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, noto anche come 'Oscar del Mediterraneo'. L’appuntamento riunirà personalità e rappresentanti provenienti da diversi Paesi, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione dedicata alla cultura, allo sport, all’arte, al cinema, alla musica, all’informazione, alla diplomazia e all’impegno sociale. La cerimonia vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane e internazionali, ambasciatori, rappresentanti delle ambasciate e addetti culturali di diversi Paesi, insieme a esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della società civile. Un’edizione caratterizzata da una forte partecipazione internazionale e da una significativa presenza diplomatica, che porterà Roma al centro dell’incontro tra Europa e Mediterraneo, attraverso una giornata dedicata alle eccellenze e alla conoscenza reciproca tra culture e Paesi differenti.

Tra le personalità che riceveranno il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo -edizione 2026 figurano Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Giampiero Cannella, Sottosegretario al Ministero della Cultura, Umberto Vattani, ambasciatore, diplomatico e già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, e Giuseppe Cavo Dragone, Ammiraglio e Presidente del Comitato Militare della Nato. Tra i premiati dell’edizione 2026 figurano inoltre, sul piano istituzionale e della società civile, Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica, Cristina Bonucchi, Dirigente della Polizia di Stato ed esperta in ambito istituzionale e sociale, Domenico Cerbone, Direttore dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato, e Gennaro Giuseppe Curcio, Professore e Segretario Generale dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain, insieme ad altre personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, dell’accademia e della comunicazione.

La dimensione internazionale del Premio sarà rappresentata dai riconoscimenti conferiti a Rania Yehia Saad Zaghloul, dall’Egitto, docente e presidente della Fondazione Zada per la Donna e lo Sviluppo, Mostéfa Khiati, medico e ricercatore algerino e presidente della FOREM, Nermin Elbahtiti, attivista egiziana per i diritti delle donne e l’inclusione sociale, Halima Hadir, stilista marocchina, Hassen Doss, tenore tunisino, Karl Izzo, Presidente della pallanuoto maltese, e Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Turco. Ampio spazio sarà dedicato alla cultura, al cinema e allo spettacolo, con il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo - edizione 2026 conferito a Giulio Base, regista, attore e sceneggiatore, Giuseppe Tedeschi, artista e tenore lirico della Città del Vaticano, Lina Sastri, attrice e cantante italiana, Karla Sofía Gascón, attrice spagnola, Giacomo Maiolini, presidente di Time Records, Pascal Vicedomini, giornalista e protagonista della promozione internazionale del cinema e dello spettacolo.

Nel settore sportivo riceveranno il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo edizione 2026 Stefano Mei, presidente della Fidal, Fiona May, campionessa mondiale di atletica, Maria Beatrice Mercuri, atleta di pentathlon moderno delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, e Carlotta Gilli, campionessa paralimpica di nuoto e atleta delle Fiamme Oro. Tra le personalità del calcio che riceveranno il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo edizione 2026 figurano inoltre Francesco Totti, Christian Vieri e Alessandro Moggi. Un momento particolarmente significativo sarà il conferimento del Premio Speciale alla Memoria dedicato a Siniša Mihajlović, che sarà consegnato alla sua famiglia. In questa occasione verrà inoltre donata un'opera, realizzata appositamente per l’occasione dall'artista e pittore Benito Macerata, che sarà presente alla cerimonia, per rendere omaggio, con la sua arte, alla memoria di una figura che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport e nel cuore di milioni di tifosi.

La quarta edizione conferma la volontà del Premio di valorizzare persone e realtà che, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, contribuiscono alla crescita culturale e sociale, alla conoscenza reciproca e alla cooperazione. Cultura, arte, cinema, giornalismo e sport si incontreranno in un unico spazio, insieme alla diplomazia e alle istituzioni. "Questa quarta edizione -sottolinea Dündar Keşaplı, presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo e ideatore e fondatore del Premio- rappresenta un momento importante per il Premio e per Roma. La partecipazione di personalità italiane e internazionali, insieme alla presenza di ambasciatori, rappresentanti diplomatici e addetti culturali di diversi Paesi, conferma la volontà di costruire attraverso il Premio uno spazio aperto di incontro, dialogo e collaborazione tra Europa e Mediterraneo”.

L’evento confermerà inoltre il ruolo di Roma quale luogo di incontro tra culture, istituzioni e società, nel segno di un dialogo fondato sulla conoscenza, sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle eccellenze. Il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 si svolgerà con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero per lo Sport e i Giovani, con la collaborazione del CUG – Comitato Unico di Garanzia del Ministero della Cultura, dell’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e di AIPS Europe – International Sport Press Association Europe.