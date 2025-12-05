Presentato alla Camera il Premio Donnafugata

È stata presentata, all’interno nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, la quinta edizione del Premio Internazionale Donnafugata che avrà luogo il prossimo 12 dicembre alle ore 21, al Teatro Pirandello di Agrigento. A presiedere la conferenza Gimmi Cangiano, membro della Commissione Cultura della Camera, che ha promosso l’iniziativa in sinergia con l’ideatore e direttore artistico della prestigioso Premio, l’imprenditore Francesco Bellia. A moderare la conferenza, la conduttrice Emanuela Tittocchia, che presenterà l’evento ad Agrigento in coppia con Gloria Incorvaia, anche lei presente a Roma. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, si è detto "felice della scelta del Fondatore di fare un dono ad Agrigento, spostando in questo anno speciale per la città dei Templi, quello di Capitale della Cultura, un evento legato alla città del Gattopardo, quella Donnafugata tanto decantata nel romanzo Il Gattopardo". Calogero Pisano si è soffermato sull’importanza di "esaltare la storia e la cultura siciliana in campo nazionale ed internazionale, sostenendo iniziative come il Premio Donnafugata".

È intervenuto anche il Direttore Generale della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia. L'attore e doppiatore Giorgio Borghetti, già premiato con il Donnafugata nel 2022, ha portato un messaggio legato alla tematica scelta dal Patron per questa edizione e cioè la donna. Per finire, il regista teatrale Francesco Branchetti, che ha manifestato "l’entusiasmo per il conferimento di una menzione speciale nel suo ambito". Dopo un primo intervento legato ad un breve cenno sulla storia della kermesse, è stato il Fondatore Francesco Bellia a chiudere i lavori presentando il cast ufficiale completo dei premiati per l’edizione 2025 del Donnafugata. Due menzioni speciali sono legate ai talentuosi attori Aurora Venosa, nel 2026 ne La Preside accanto a Luisa Ranieri e Matteo Santorum. Menzione speciale a Francesco Branchetti, al quale si aggiungono Annamaria Milano con la menzione “Donna Comunicazione”, Emanuele Cellauro, presentatore e speaker radiofonico ed ancora l’OPA per l’impegno contro la violenza di genere ed i Contemplattivi, compagnia teatrale dell’hinterland agrigentino che si distingue particolarmente per iniziative sociali e di spettacolo.

E poi, i premi Donnafugata 2025, con le statuette del Gattopardo Rampante: protagoniste le attrici Giulia Schiavo, di recente ne Il Patriarca e nel film Malamore, Lorenza Indovina, attrice protagonista di pellicole tra cui quella sulla vita di Paolo Borsellino, Giorgia Wurth (Le tre Rose di Eva tra le sue grandi partecipazioni ); e per finire, premio alla carriera all'attrice Barbara De Rossi. Ma non solo, un'altra statuetta va ad Antonio D’Aquino (Milos nella serie amata dai giovani in onda sulla Rai Mare fuori).

Premio alla Cultura per la Fondatrice e ideatrice del Taobuk Festival, Antonella Ferrara, premio imprenditoria al pioniere del made in italy in America con le sue produzioni cinematografiche, Andrea Iervolino; e per finire, due premi legati alla musica, uno per la categoria Next Gen, che sarà consegnato alla star internazionale KEL, prodotta da Gabry Ponte e conosciuta per i suoi pezzi di musica elettronica ballati dappertutto mentre l’altro va alla cantautrice ed interprete siciliana Aida Satta Flores che, oltre a partecipare ad alcuni Festival di Sanremo, ha scritto molti brani, uno dei quali legato alla tematica della donna, che la platea ascolterà dal vivo. Francesco Bellia ha voluto ringraziare ancora una volta il Comune di Palma di Montechiaro "per il prezioso quanto indispensabile Patrocinio concesso, la Fondazione Teatro Pirandello per l’ospitalità e tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa ennesima impresa artistica, citando in particolare il Main Sponsor di questa edizione, Casali Group, il Main Partner Sun&Wind Energy ed il Food Official Partner, Vinci Catering – Sapori di Vinci, aziende ammirevoli, assieme a tutte le altre, che hanno dimostrato di voler valorizzare la cultura sostenendo una iniziativa di grande impatto mediatico e che ormai è un punto di riferimento sul territorio nazionale per il prestigio acquisito e per il grande messaggio artistico e culturale che sa portare attraverso il contagioso entusiasmo del suo ideatore che non si risparmia, lesinando sforzi e risorse per un Premio destinato a crescere ancora a livelli esponenziali ed internazionali".