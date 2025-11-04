circle x black
Estate di San Martino in anticipo, sole e temperature sull'Italia miti ma dura poco

Temperature fino a 20 gradi e alta pressione su tutta Italia ma è in arrivo il vortice mediterraneo

Donna con panorama autunnale -
Donna con panorama autunnale - 123RF
04 novembre 2025 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Estate di San Martino è arrivata in anticipo di una settimana. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’arrivo di un periodo soleggiato e caldo nel cuore dell’Autunno con massime quasi ovunque fino ai 16-20°C; avremo di contro, condizioni un po’ più rigide di notte, minime che favoriranno la formazione della nebbia in Val Padana.

Il tempo sarà dunque bello quasi ovunque fino a giovedì, salvo locali piovaschi nelle prossime ore all’estremo Sud; da giovedì sera una bassa pressione porterà un sensibile peggioramento in Sardegna, in grado di causare da venerdì qualche rovescio anche in Sicilia e lungo la costa tirrenica, specie laziale, campana e calabrese.

Come un anno fa, il Nord sarà sotto la protezione dell’alta pressione, alta pressione che però farà aumentare lo smog e la nebbia, il Centro godrà di belle giornate di sole, il meridione beneficerà un po’ meno del “bonus San Martino” trovandosi tra i residui addensamenti delle prossime ore e il vortice mediterraneo previsto in arrivo da giovedì.

NEL DETTAGLIO

Martedì 4. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: sole e temperature in aumento. Al Sud: atmosfera stabile.

Mercoledì 5. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite.

Giovedì 6. Al Nord: nubi sparse, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite, peggiora in tarda serata ad iniziare dalla Sardegna.

Tendenza: peggiora verso il Sud da venerdì.

