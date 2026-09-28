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Corona accusato di fake news, Giorgia Meloni sarà sentita in aula a Milano il 25 gennaio

La premier è parte civile insieme al deputato di Fdl Manlio Messina nel processo a carico di Corona e Luca Arnau, accusati di diffamazione aggravata

Fabrizio Corona e Giorgia Meloni - (Ipa)
Fabrizio Corona e Giorgia Meloni - (Ipa)
28 settembre 2026 | 15.23
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina, nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online 'Dillingernews', sarà sentita come testimone nell'udienza del prossimo 25 gennaio 2027 a Milano. Gli imputati sono accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e il deputato siciliano.

E' quanto deciso nell'udienza di oggi, 'saltata' per l'adesione allo sciopero degli avvocati della difesa di Corona. Difficile, visti gli impegni politici, stabilire una data a stretto giro. Sebbene il Tribunale avesse dato disponibilità anche di tenere l'udienza il sabato, i ruoli e gli impegni istituzionali già calendarizzati fino a fine anno impediscono alla premier di essere sentita in aula nel 2026. La prima data utile - dopo quelle già 'saltate' in precedenza - è dunque quella del 25 gennaio 2027 quando oltre a Giorgia Meloni potrebbe essere sentito (se lo vuole) l'imputato Corona. La discussione si terrà, invece, nell'altra udienza fissata per il 22 febbraio 2027.

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fake news diffamazione aggravata processo fabrizio corona giorgia meloni
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