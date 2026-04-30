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Ricerca, Rizzuto (Centro nazionale Rna): "Synergy Grant, segnale importante di fiducia"

"Passaggio cruciale per consolidare le politiche di investimento e innovazione avviate con il Pnrr"

Rosario Rizzuto
Rosario Rizzuto
30 aprile 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Synergy Grant 2026 è "un segnale importante di fiducia verso il mondo della ricerca italiana cui risponderemo rinnovando l’impegno e la progettualità, rivolta, nel caso del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci a Rna, allo sviluppo di nuovi approcci efficienti e sostenibili per la tutela della salute, grazie a una rete collaborativa, strutturata negli ultimi 4 anni e composta da 32 università e istituti di ricerca e 13 aziende private”. Così Rosario Rizzuto, presidente del Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci a Rna, professore ordinario di Patologia generale e direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, commenta il "bando da 50 milioni di euro, promosso dal ministero dell'Università e della ricerca e dedicato a progetti di ricerca applicata, innovativa e di frontiera ad alta complessità scientifica" che "promuove la collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese e rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di consolidamento delle politiche di investimento in ricerca e innovazione avviate con il Pnrr”.

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Synergy Grant 2026 Pnrr terapia genica farmaci a Rna
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