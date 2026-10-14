Riduzionismo etico, a Roma incontro-dibattito con l'attore Edoardo Torricella

Pur avendo già superato il primo quarto del terzo millennio, "ancora l'evoluzione umana, soprattutto nelle periferie, non riesce a realizzarsi nella sua compiutezza, orientando spesso la realtà a delle estreme dipendenze difficilissime da superare". Venerdì a Roma, alle 18.30 nella sala cinema del Municipio VI (Via Natale Balbiani), il maestro Edoardo Torricella, 91 anni, sarà il protagonista di un incontro-dibattito sul tema del riduzionismo etico. "Non si tratterà di una esposizione convenzionale, ma di una rigorosa ricerca con degli insoliti risvolti storici, soprattutto antropologici, indirizzati a tutti, ed in particolare ai giovani più sensibili. L'etica è una dimensione importante, non ci pensa più. Manca nelle periferie dove non si parla di questo, ma noi lo facciamo", assicura Torricella, attore protagonista nel ruolo di San Paolo negli 'Atti degli Apostoli' di Roberto Rossellini e protagonista del film 'Don Milani'. Oggi si rendono "indispensabili e da recuperare dei nuovi aspetti dell'etica, più avanzati, più complessi e reali, nei comportamenti umani della nostra attualità", conclude. L'ingresso all'evento è libero e gratuito.