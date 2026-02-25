circle x black
Cerca nel sito
 

Rieti, morta bimba di 11 mesi: ipotesi schiacciata nel sonno dal padre

Era stata ricoverata al Gemelli

Ospedale Gemelli di Roma - (Fotogramma/Ipa)
Ospedale Gemelli di Roma - (Fotogramma/Ipa)
25 febbraio 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Schiacciata involontariamente dal padre mentre dormivano nel letto. Potrebbe essere morta per questo motivo la neonata di circa 11 mesi, deceduta domenica scorsa, dopo poche ore il ricovero nella terapia intensiva pediatrica del Gemelli, dove era stata trasferita da un altro ospedale di Rieti.

A quanto si apprende, le condizioni della bimba erano gravissime per un arresto cardiaco protratto e un danno cerebrale irreversibile.

Al vaglio della procura di Rieti c'è proprio l'ipotesi del tragico incidente, comunque sul corpicino della piccola sarà probabilmente svolta l'autopsia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rieti news cronaca news rieti 11 mesi schiacciata sonno neonata schiacciata sonno padre
Vedi anche
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza