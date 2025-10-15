Rinaldi (Merck): "Con Curiosity cube la scienza può essere divertente"

"Merck tiene molto all'educazione scientifica delle giovani generazioni. Con il Curiosity cube vogliamo dare uno spazio ai giovani tra i 9 e i 13 anni in cui, attraverso esperienze pratiche e concrete, possano capire che la scienza può essere anche coinvolgente, interessante e divertente". Così Angela Rinaldi, Managing Director Merck Life Science Srl Italy, illustra all'Adnkronos l'obiettivo del progetto 'Curiosity cube', un laboratorio scientifico mobile e interattivo, che viaggia in tutta Europa proponendo attività per gli studenti dalla quarta elementare alla terza media con lo scopo di avvicinare i giovani alle Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Fino al 16 ottobre, il progetto fa tappa a Segrate (Mi), in via Emilia 23.