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Roma, artista Varsalone: "La mia opera aiuta studenti in ricerca proprio benessere"

Presentata a La Sapienza installazione multisensoriale

Mattia Varsalone - (Adnkronos)
Mattia Varsalone - (Adnkronos)
30 settembre 2026 | 14.02
Carmela Piccione
LETTURA: 1 minuti

“Questa è un’installazione multisensoriale che ho realizzato con 'Wave', un progetto molto interessante che aiuta gli studenti a fare il loro primo passo verso il proprio benessere”. Lo ha detto Mattia Varsalone, artista visivo in arte Lunar, autore dell’installazione partecipativa “Il mio primo passo”, presentata a La Sapienza università di Roma.

“Ho realizzato l’installazione dipingendo una domanda: ‘Oggi faccio il mio primo passo per…’, che poi è stata completata dai ragazzi. È venuta fuori facendo un’opera d’arte. Abbiamo fatto arte insieme ed è bellissimo”, ha spiegato Varsalone.

“Questo è un po’ il concetto della mia arte multisensoriale: fare arte insieme alle persone e, in questo caso, insieme agli studenti dell’università”, ha aggiunto l’artista.

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Tag
installazione multisensoriale arte partecipativa benessere
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