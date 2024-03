Roma, Bonaccorsi (Mun.I): "Servono azioni serie su affitti brevi, basta con perdita residenti"

''Il territorio del Municipio I è fragile, dal 2017 ad oggi ha perso più di 16 mila residenti. In prossimi due anni e mezzo, con l'emergenza Giubileo, dobbiamo aprire una riflessione e fare azioni serie sulle locazioni turistiche e gli affitti brevi. Siamo a 170 mila residenti, da qui non possiamo più scendere, è la cosa più importante su cui dobbiamo o lavorare. Questo turismo non ci fa bene. Dobbiamo come amministrazione fare norme che intervengono per fermare subito la deriva. Abbiamo una Sovrintendenza che tutela tutto e un turismo che distrugge tutto, c'è qualcosa che non funziona''. Lo ha detto la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi durante l’iniziativa ‘I Municipi per Roma’ a Palazzo Informazione Adnkronos. ''Da subito dobbiamo partire con una comunicazione ai turisti su come si conferiscono i rifiuti''.

Altro tema, ha sottolineato Bonaccorsi, ''che dobbiamo affrontare insieme, municipi e Campidoglio, è la semplificazione dell'iter sanzionatorio su rimozioni dehor abbandonati e pedane: è troppo farraginoso, la quantità di pratiche, di carte è eccessiva''.

"La riforma del codice della strada’" del Governo "è una vergogna perché ci fa tornare indietro. A noi amministratori rende difficile istituire le strade scolastiche".