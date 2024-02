La procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte del ventiduenne della Guinea trovato senza vita nel Cpr di Ponte Galeria.

Il pm Attilio Pisani affiderà l’incarico al medico legale per svolgere l’autopsia sul corpo del giovane che sì è suicidato impiccandosi con un lenzuolo nel centro di permanenza per i rimpatri dove era arrivato pochi giorni fa dalla Sicilia. Parallelamente verranno acquisite dagli inquirenti le immagini del sistema di videosorveglianza presenti nel centro, così come il biglietto lasciato dal ventiduenne prima di suicidarsi. Dopo la morte del giovane sono scoppiati disordini e 14 migranti sono stati arrestati dalla polizia.