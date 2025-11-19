circle x black
Roma, scontro tra volante della polizia e auto in fuga: tre feriti

Tra i feriti due agenti del commissariato Ponte Milvio

Polizia (Fotogramma)
19 novembre 2025 | 21.21
Redazione Adnkronos
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente tra una volante della polizia e un'auto a noleggio con a bordo quattro persone durante un inseguimento a Roma Nord. Tra i feriti due poliziotti del Commissariato Ponte Milvio che erano sulla volante chiamata in ausilio dai colleghi che inizialmente stavano inseguendo il mezzo, fuggito all'alt, a bordo di un'auto senza colori.

Delle persone che viaggiavano sull'auto a noleggio in fuga, tre sono state portate in commissariato, un'altra è finita in ospedale, così come i due agenti che erano sulla volante. Accertamenti in corso.

