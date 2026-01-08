circle x black
Serie A, oggi Milan-Genoa - Diretta

I rossoneri sfidano il Grifone nella 19esima giornata di campionato

Rafa Leao - Afp
08 gennaio 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, i rossoneri affrontano il Genoa a San Siro nel posticipo della diciannovesima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal comodo successo dell'ultimo turno contro il Cagliari, mentre i rossoblù hanno pareggiato contro il Pisa nell'ultima partita.

Nel prossimo turno di campionato il Milan volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina, mentre il Genoa ospiterà il Cagliari.

